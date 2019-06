Een Indonesische man die als hobby pythons hield in zijn woning, is door een van zijn huisdieren gedood. Dat melden lokale media.

De 42-jarige man werd thuis in de provincie West-Java aangevallen door de python terwijl hij een bad nam. “Hij werd gewurgd door de drie meter lange slang”, zo liet zijn echtgenote optekenen in de plaatselijke krant. Buren doodden de slang en begroeven ze naast het graf van de eigenaar. Slangen als huisdieren houden is in Indonesië niet meteen uitzonderlijk.