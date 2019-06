Collega Kitty Van Nieuwenhuysen emotioneel na vrijlating moordenaar: “30 jaar krijgen en maar 10 jaar zitten: hoe leg ik dat uit aan mijn kinderen?”

“Ik hoop dat overheidsbekleders bepaalde wetten over vervroegde vrijlating in vraag stellen. Wat is een uitspraak van de strafrechtbank anders nog waard?” Peter Van Stalle, de collega van de doodgeschoten agente Kitty Van Nieuwenhuysen reageert voor het eerst op de vrijlating van moordenaar Nourredine Cheikni. “Dit kwam hard aan. Wat is tien jaar in de cel zitten voor het vermoorden van een jonge agente?”