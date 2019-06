Examens van 800.000 Franse leerlingen uitgesteld wegens hittegolf

In Frankrijk heeft de minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer maandag beslist om de eindexamens voor het “nationale diploma”, die afgelegd moeten worden door de leerlingen van 14 en 15 jaar oud, uit te stellen vanwege de hitte. In plaats van donderdag en vrijdag zullen ze volgende week maandag en dinsdag plaatsvinden. De beslissing is van toepassing op zo’n 800.000 leerlingen.

De minister wil met de beslissing “de veiligheid van de leerlingen garanderen”, omdat de temperaturen in verschillende delen van Frankrijk die dagen tot 45 en 47 graden kunnen klimmen. Op een persconferentie zei hij dat de examenvolgorde wel dezelfde zou blijven, en dat leerlingen die op deze nieuwe data hun examens niet kunnen afleggen ze tijdens de “septembersessie” kunnen afleggen. De leerlingen in overzeese Franse gebieden leggen hun eindexamens wel eind deze week af.

Météo-France heeft maandag 53 departementen in het midden en oosten van Frankrijk onder “verhoogde waakzaamheid” geplaatst als gevolg van de hittegolf. In onder meer Parijs en Seine-et-Marne gold die waakzaamheid al sinds vroeg in de ochtend.