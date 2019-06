Maffiabaas ontsnapt uit gevangenis in Uruguay

De Italiaanse maffiabaas Rocco Morabito is in de nacht van zondag op maandag ontsnapt uit een gevangenis in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in het Zuid-Amerikaanse land laten weten.

Volgens het ministerie konden vier gedetineerden ontsnappen via een gat in het dak. Onder hen dus ook Morabito. Hij wachtte op zijn uitlevering aan Italië wegens internationale drugshandel. De ‘Ndrangheta is actief in Calabrië en is gespecialiseerd in de smokkel van cocaïne.

Morabito, baas van de maffiaorganisatie ‘Ndrangheta, werd in september 2017 opgepakt in Uruguay, na meer dan 20 jaar op de vlucht te zijn geweest.