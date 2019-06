Exit Erdogan? Al 16 jaar oppermachtig maar verkiezingsnederlaag doet Turkse president nu toch wankelen

In Turkije en ver daarbuiten wordt de vraag gesteld of het einde van president Recep Tayyip Erdogan nadert. De desastreuze verkiezingsnederlaag bij de nieuwe verkiezingen in Istanboel dreigt zware gevolgen te hebben voor de almachtige Erdogan. Het rommelt binnen de eigen partij, zijn machtsbasis valt stilaan terug op het platteland en zijn economische mirakel lijkt uitgewerkt. Maar de president zal zich niet zomaar overgeven.