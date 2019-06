Op deze bizarre manier oefent Japanse dierentuin op een ontsnapping van een leeuw

Een ontsnapte leeuw in een zoo veroorzaakt meestal paniek in plaats van lachende en hier en daar smalende gezichten. In Japan hadden bezoekers van de Tobe Zoo echter meteen door dat het slechts om een oefening ging, toen ze een man in een leeuwenpak zagen rondlopen. De medewerker van de zoo had de eer om even in de huid van een roofdier te kruipen om te testen hoe goed zijn collega’s voorbereid zijn op een echte ontsnapping. En de echte leeuwen en leeuwinnen? Die hebben duidelijk weinig interesse in het lot van hun ‘soortgenoot’.