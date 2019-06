Noodnummer defect in Nederland, ministerie stuurt ‘alternatief nummer’ uit en plots… komt iedereen bij de krant terecht

Via NL-Alert werd door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid een telefoonnummer gecommuniceerd als alternatief noodnummer voor mensen die 112 niet kunnen bereiken. Dat nummer bleek niet veel later echter dat van de Whatsapp-tiplijn te zijn van de Nederlandse krant de Telegraaf. Die werd plots overstelpt met meldingen van mensen in nood.

De Telegraaf roept mensen nu uitdrukkelijk op om niet het nummer 06-13650952 te gebruiken in noodsituaties, ook niet via WhatsApp. De krant staat in contact met de politie en communiceert de belangrijkste meldingen met de autoriteiten. “Helaas is het niet mogelijk om eenieder persoonlijk te antwoorden.”

Er is inmiddels een nieuw NL-Alert verstuurd met een nieuw WhatsApp-nummer waarmee de hulpdiensten wel te bereiken zijn: 0610000011. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt de fout. Het ministerie zoekt nog uit hoe de fout kon gebeuren, aldus een woordvoerder.