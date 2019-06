Vilvoordse rechter houdt themazitting: bijna 80 veroordeelden krijgen alcoholslot op één dag

Vilvoorde - Voor de politierechtbank van Vilvoorde zijn maandag tachtig personen verschenen wegens verkeersinbreuken, in het kader van een themazitting over alcoholintoxicatie. De veroordeelden moeten zelf opdraaien voor de kosten van de installering van een alcoholslot.

De themazitting kaderde in de start van de zomerperiode. Het parket van Halle-Vilvoorde had tachtig personen gedagvaard voor de politierechtbank in Vilvoorde wegens alcoholintoxicatie in het verkeer. In alle gevallen werd een alcoholslot gevorderd.

Op enkele uitzonderingen na, waarbij sommige raadsmannen uitstel vroegen, deed de politierechter meteen uitspraak. De strafmaat bestond uit de verplichte installering van een alcoholslot, naargelang de ernst van de overtreding voor een periode van één tot twee jaar. In theorie kan de politierechtbank zo’n alcoholslot ook voor drie jaar en zelfs levenslang opleggen.

De veroordeelden moeten zelf opdraaien voor de kosten van de installering. De huurprijzen van een alcoholslot variëren van 1.200 euro per jaar tot 3.000 euro. Door die hoge prijzen kiest het merendeel van de veroordeelden voor een feitelijke verlenging van het rijverbod. Beklaagden kunnen zelf beslissen om niet meer te rijden tijdens de opgelegde periode van een alcoholslot.