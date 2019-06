Ondanks “complete renovatie” wordt Merksemse boer uit huis gezet door overheid

Merksem -

Verschillende generaties van de familie Van Looy wonen al honderden jaren in de Boerenschuur in de Laaglandlaan in Merksem aan de grens met Ekeren. Nu dreigt de boerderij te verdwijnen omdat ze onbewoonbaar zou zijn. “Maar mijn broer heeft net de hele boerderij gerenoveerd. Dit is flauwekul”, klinkt het bij Fons Van Looy (70).