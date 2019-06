Ronaldo geeft gigantische fooi om paparazzi op afstand te houden, maar gunt zijn volgers wel (intieme) foto’s

Cristiano Ronaldo geniet momenteel met zijn gezin van een welverdiende vakantie. De wereldster/megamiljonair wentelt zich samen met zijn kinderen en partner Georgina Rodríguez in alle luxe en is zo natuurlijk een doelwit voor de paparazzi. Om die op afstand te houden, gaf de Portugees het hotelpersoneel in Griekenland een gigantische fooi, maar zelf gaf hij zijn volgers op Instagram wel enkele (intieme) foto’s. Momenteel vertoeft hij in Saint-Tropez, waar hij niet ontsnapte aan de fotografen.

Cristiano Ronaldo vertoefde vorige week in het luxueuze Westin Resort, in het Griekse Costa Navarino. Voor één nacht betaal je al snel zo’n 8.000 euro maar als grootverdiener bij Juventus kon er ook wel een aardige fooi af voor het hotelpersoneel als ze de paparazzi op afstand konden houden. Volgens de Spaanse krant AS had Ronaldo daar zelfs 20.000 euro voor over.

Intussen verhuisde het hele gezelschap naar Frankrijk, waar ze in Saint-Tropez op een luxejacht stapten. Kostprijs? Volgens de Daily Mail een slordige 175.000 euro voor één week... Aan de Côte d’Azur ontsnapte hij niet aan de telelenzen van de op de loer liggende fotografen. Maar op zijn eigen sociale media verwent hij zelf zijn fans met (intieme) foto’s: van Ronaldo in zwembroek, van Ronaldo met Ronaldo Junior, van Ronaldo met Georgina Rodríguez en van Ronaldo met NBA-legende Michael Jordan:

Ook Georgina Rodríguez zette wat foto’s op haar Instagram, al zijn dat niet de doorsnee vakantiekiekjes maar hebben ze veel meer weg van een professionele fotoshoot...

