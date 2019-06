Ex-verloofde getuigt over bizarre seksuele voorkeuren van seriemoordenaar: “Hij besefte niet dat hij me pijn deed”

De voormalige verloofde van Joseph DeAngelo, de zogeheten ‘Golden State Killer’, heeft in de Amerikaanse pers het verhaal gedaan van haar relatie met de seriemoordenaar.

Bonnie Ueltzen was verloofd met Joseph DeAngelo in de vroege jaren ‘70. Ze beschrijft hoe de man een “onverzadigbare” seksuele appetijt had. “Hij wilde uren lang seks hebben. En de muziek van ‘The Doors’ moest altijd in de achtergrond spelen. Ik was nog een maagd dus ik kon het nergens mee vergelijken, maar het was uitputtend en vooral pijnlijk”, zegt ze. Toch benadrukte Ueltzen tegen de politie dat ze zich nooit ergens toe verplicht voelde. “Hij leek gewoonweg niet te beseffen dat hij me pijn deed.”

Ueltzen ontmoette DeAngelo toen ze beiden studenten waren in Californië en verloofden zich in 1970, maar de vrouw verbrak de verloving en trouwde met een rijke accountant. Mogelijk zette dat DeAngelo er mee toe aan om aan zijn moorden te beginnen: zo beschreef een vrouw die door hem verkracht werd aan de politie dat hij Ueltzen verwenste tijdens zijn misdaad. “Ik haat je. Ik haat je. Ik haat je, Bonnie”, zou DeAngelo gezegd hebben.

De nu 73-jarige DeAngelo wordt ervan verdacht één van de meest actieve seriemoordenaars in de Amerikaanse geschiedenis te zijn. Hij was actief in de jaren ‘70 en ‘80, maar werd pas in april 2018 gearresteerd nadat de autoriteiten hem via zijn DNA konden linken aan 12 moordzaken. Hij vertoeft momenteel op de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Sacramento. Hij moet op 22 augustus opnieuw voor de rechter verschijnen.

