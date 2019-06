Informateur Didier Reynders gaat drie dagen in buitenland lobbyen voor topjob: waar blijven de kwaaie tweets van politici?

De regeringsvorming is een maand na de verkiezingen nog niet eens uit de startblokken geschoten. “Het wordt een moeilijke oefening”, klinkt het overal. Maar veel haast wordt er niet gemaakt. Sterker zelfs, informateur Didier Reynders (MR) knijpt er drie dagen tussenuit om te lobbyen voor zijn eigen toekomst als secretaris-generaal van de Raad van Europa. De reactie van de Wetstraat? Ze halen eens hun schouders op.

Niemand verwachtte dat Didier Reynders (MR) en zijn kompaan-informateur Johan Vande Lanotte (SP.A) het pad helemaal gingen effenen voor een nieuwe federale regering. Maar ze konden wel tijd kopen en de schijn hooghouden. Enfin, dat leek toch de bedoeling. Al kun je intussen nog nauwelijks spreken van “de schijn hooghouden”. Reynders is drie dagen weg om in Straatsburg te lobbyen voor zijn kandidatuur als secretaris-generaal van de Raad van Europa.

Uitzichtloos

Die Raad heeft niets te maken met de Europese Unie. Het gaat om 47 lidstaten, waaronder ook Rusland, en heeft het nogal vaag omschreven doel om democratie en mensenrechten te bevorderen. Maar de secretaris-generaal geniet zeker in Franstalig België best wel wat aanzien en mag rekenen op een jaarlijks loon van zo’n 321.000 euro. Daarvoor laat Reynders de regeringsvorming graag enkele dagen over aan Vande Lanotte alleen.

De trip van Reynders veroorzaakt in eigen land nauwelijks enige deining. Geen kwaaie tweets. Geen boze persberichten. “Precies omdat de situatie zo uitzichtloos is”, zegt professor Politieke Wetenschappen Carl Devos (UGent). “Iedereen beseft dat er geen schot in de zaak kan komen zolang het schimmenspel in Vlaanderen en Wallonië in de gang is.”

De verwachting is dat de opdracht van Reynders en Vande Lanotte volgende week afloopt en dat het paleis dan een nieuwe verkenner het veld in zal sturen. Intussen houden de politieke partijen elkaar in een houdgreep. N-VA onderhandelt in Vlaanderen met Vlaams Belang, hoewel die samen geen meerderheid hebben. PS doet hetzelfde in Wallonië met Ecolo. Zelfs in Brussel, waar de onderhandelingen op zich eindelijk echt van start kunnen gaan, gaat Open VLD op de rem staan. Zij zouden liever MR mee aan boord hijsen.

En dringende problemen dan?

“Vóór de verkiezingen stelden de partijen allemaal dringende problemen aan de kaak”, zegt Devos. “Nu, een maand later, is er nog niets gebeurd. Iedereen stelt het partijbelang boven het landsbelang en probeert de regeringsdeelnames te maximaliseren. Terwijl in Vlaanderen enkel de oude Zweedse coalitie echt haalbaar is. En in Wallonië PS aan tafel zal moeten gaan zitten met MR.”

Het wordt nog even wachten. Misschien komt er vanaf 1 juli, als Reynders en Vande Lanotte terugkeren naar de koning, wel schot in de zaak. Tegen dan wil Reynders zijn topjob op zak hebben.