Fijne vakantie: gebroken vingernagel kost vrouw 2.500 dollar en maanden stalking door ziekenhuis

Een Australische vrouw zal zich haar vakantie in de Verenigde Staten nog lang heugen: niet alleen moest Rachael Minnaway een gepeperde rekening van 2.500 dollar betalen voor een gebroken vingernagel, ze werd ook maanden gestalkt door het ziekenhuis dat haar geholpen had.

De 32-jarige Rachael Minaway was net aangekomen in Honolulu op Hawaï toen haar vinger geplet raakte in het handschoenenkastje van haar huurauto. “Ik dacht eerst dat het niets was, dus ging ik gewoon naar het strand. Maar na verloop van tijd begon mijn vinger pijn te doen, dus raadde een vriendin me aan om toch naar een ziekenhuis te gaan. We tikten gewoon ‘ziekenhuis’ in op onze GPS, en die stuurde ons naar de dichtstbijzijnde spoeddienst.”

In het ziekenhuis verwijderde een dokter de nagel. Na afloop kwam een tweede pijnlijk moment, toen Minaway bij het uitchecken een rekening van 1.200 dollar gepresenteerd kreeg. “Ik moest het daar meteen betalen. Ik mocht niet vertrekken voor ik betaald had.” Minaway betaalde de rekening en stuurde die vervolgens door naar haar verzekeraar, die het bedrag zonder problemen terugbetaalde.

Facturen blijven komen

Maar daarmee was de lijdensweg van Minaway nog niet achter de rug: maanden nadat ze naar Australië was teruggekeerd, bleef ze bijkomende rekening van het ziekenhuis ontvangen, tot de totaalsom opliep tot 2.500 dollar. En dat allemaal voor een gebarsten vingernagel.

“Ik kreeg verschillende facturen per maand”, vertelt Minaway. “Eerst mailde ik ze nog terug met de melding dat ik al betaald had, maar ze bleken telkens iets anders in rekening te brengen. Dus bleef ik maar betalen. Na een paar maanden had ik dik spijt dat ik ze mijn echte adres had gegeven. Ik was er echt van onder de indruk: ik was intussen ook hoogzwanger, en beeldde me steeds in wat ik had moeten doen als ik niet verzekerd was geweest en alles zelf had moeten betalen.”

Niet enige waanzinnige voorbeeld

1Cover, de Australische verzekeringsfirma die alle kosten van Minaway terugbetaalde, maakt nu van haar voorbeeld gebruik om toeristen die naar de Verenigde Staten te reizen te waarschuwen. “We hadden onlangs een andere klant die 2.600 dollar moest betalen om een splinter te laten verwijderen. Nog iemand ging naar een dokter voor een gewoon geval van ontstoken amandelen. Zij kreeg een rekening van 10.000 dollar gepresenteerd, en voor dat geld hadden ze de ontstoken amandelen er zelfs niet uitgehaald. En nog een andere klant was 24 uur misselijk en moest overgeven. Er bleek uiteindelijk niets ernstigs aan de hand, maar ze moest wel 28.000 dollar betalen.”

De firma dringt er bij haar klanten die naar de Verenigde Staten reizen dan ook op aan om altijd eerst contact op te nemen met hun verzekeraar alvorens ze naar het ziekenhuis gaan.