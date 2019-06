Anuna De Wever is afgestudeerd: “A-attest op zak”

“Over de hele lijn geslaagd! A-attest op zak”, klinkt het bij Anuna De Wever (18), die samen met Kyra Gantois de spijbelmarsen voor het klimaat op poten zette. Iedere donderdag trok ze door Brussel om te protesteren en verschillende keren zakte ze ook af naar het buitenland om collega-activisten te steunen in hun strijd. “We hebben laten zien dat het mogelijk is.”

“Ik heb de laatste weken veel commentaar gekregen dat ik niet ging slagen en dat ik zou moeten blijven zitten, maar het is me toch gelukt. Dat was ook de voorwaarde die mijn papa me gegeven had. Ik mocht spijbelen voor het klimaat, maar ik moest wel mijn diploma halen.” Net zoals de anderen van Youth For Climate trouwens. “Iedereen is geslaagd”, klinkt het enthousiast.

Anuna is blij dat ze van het middelbaar af is. “Nu kan ik nog meer bezig zijn met het klimaat en de politiek die er achter zit.” Daarom gaat ze in september ook Social Sciences, een combinatie van politieke en sociale wetenschappen, studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. “En daarna internationale politiek.” Haar universitaire carrière betekent echter niet dat het gedaan is met ‘brossen voor het klimaat’. “In september komen we terug. Hoe we dat gaan doen, staat nog niet helemaal op punt. Maar we gaan blijven strijden voor het klimaat. We hopen dat er nu snel een regering komt, zodat we van het klimaat toch een prioriteit kunnen maken.”

