“Dronken” vrouw probeert deur van cockpit te open tijdens vlucht: straaljagers escorteren toestel naar luchthaven

Tientallen vliegtuigpassagiers maakten een zenuwslopende reis mee toen ze van het Britse Essex naar Turkije vlogen. Een vrouw - volgens getuigen was ze dronken - maakte amok op het toestel en probeerde uiteindelijk de deur van de cockpit te openen. De kapitein van de vlucht besliste uiteindelijk om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk, maar door een foutje in de communicatie kreeg dit meer bekijks dan verwacht. Er waren namelijk twee straaljagers opgetrommeld om het toestel te begeleidden. De vrouw werd opgepakt, maar is intussen op vrije voeten.