René Weiler over Anderlecht en een mogelijke terugkeer naar België: “Kompany heeft lef”

René Weiler (45) werd aangeboden als coach bij Charleroi, maar werd het niet. Toen we de Zwitserse coach - de laatste trainer die Anderlecht kampioen maakte in 2017 - vroegen of hij zou willen terugkeren naar België, sprak Weiler ook even over Anderlecht.

“Ik was verrast dat Vincent Kompany speler-manager wordt”, aldus Weiler. “Pas op, ik heb respect voor die keuze. Je moet lef hebben omdat te doen, want een speler-coach in 2019: dat roept toch vragen op. Ik hoop wel dat het lukt. Kompany is een echte topspeler, maar elke voetballer maakt onvermijdelijk fouten. Als dat gebeurt, kan dat zijn credibiliteit als coach wel wat ondermijnen bij de andere spelers en het bestuur. Al wens ik Vincent Kompany echt alle geluk en succes toe. Zoals ik vroeger al zei geloof ik niet dat Anderlecht nog bij de 25 beste ploegen van Europa kan behoren, maar de top vijftig is zeker mogelijk.”

“Of ik graag naar Belgie wil terugkeren? Ja, een ploeg met titelambities zou ik wel zien zitten. Het niveau van de Belgische competitie is erg goed. Bij mijn laatste job bij Luzern kwamen de ambities van de club niet echt overeen met mijn ambities.”