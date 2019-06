Het hoeft niet te vriezen voor een Elfstedentocht

High fives, gejuich, kusjes van zijn kinderen en een ingetogen moment aan zijn standbeeld. Leef van André Hazes knalde uit de luidsprekers. Het was een emotioneel moment toen Maarten Van der Weijden maandagochtend rond 7 uur aankwam in Birdaard. In 2018 was dat het punt waar hij moest stoppen wegens volledig uitgeput, maar dit jaar was het slechts een tussenstop. Hij wilde dit jaar het einde van de Elfstedentocht halen.

En dus begon de gewezen olympisch zwemkampioen vastberaden aan de 40 kilometer die hem nog restten. Eerst naar Dokkum, waar hij rond 10 uur zijn tiende stempel kreeg en het eerste volksfeest van de dag losbarstte. Honderden mensen juichten op bruggen en langs de oever. “Soms vraag ik me wel eens af: Maarten, wat doe je jezelf aan”, zei zijn dolgelukkige zus Etta. Maar ook zij wist: deze Van der Weijden is dit jaar niet klein te krijgen.

Nederland verenigd

De zwemmer zette schijnbaar onvermoeibaar door. Met tien stempels op zak was er nog één halte over: Leeuwarden, de plaats waar hij vrijdag om 17.30 uur vertrokken was. Gestaag, met om de seconde een zwemslag, ging hij verder. Aangemoedigd door honderden wandelaars en fietsers die met de man meewandelden langs de oever, maar net zo goed door tienduizenden mensen die thuis de livestream volgden. Scholen bleven dicht, werknemers mochten van hun bazen vroeger naar huis: Nederland was zelden zo verenigd.

Om te vermijden dat hij net als vorig jaar zou moeten opgeven, werd wat meer zekerheid ingebouwd. Zo kreeg hij langere rustpauzes en at hij meer. Hij werd bij sluizen ook telkens uit het water gehesen door een kraan, zodat hij daar niet nodeloos krachten zou verspelen. Een bed op een boot voer mee, voor als hij even nood had aan een dutje om krachten op te doen.

Zware namiddag

De aankomst van de Nederlandse volksheld in Leeuwarden werd verwacht rond 19 uur, maar al vroeg in de namiddag stonden duizenden mensen aan te schuiven om een goed plekje te hebben op het plein waar hij gevierd zou worden. Geen Nederlander die eraan twijfelde dat het zou lukken.

Maar onder een loden zon en met stevige tegenwind kreeg Van der Weijden het in de namiddag toch nog kwaad. Zijn tempo slonk en de vermoeidheid werd alsmaar groter. Hij stopte vaker om op adem te komen, het zag er even niet goed uit. Maar dan vond hij zijn tweede adem. En een derde. En ga zo maar door. Hoe moeizaam het ook ging, de Nederlander gaf niet op.

3,9 miljoen

Toen hij om 19.30 uur in Leeuwarden aankwam, kon het feest echt beginnen. Oevers boordevol mensen, alle pleinen bomvol kijkend naar grote schermen: Van der Weijden stapte met een kamerbrede glimlach uit het water. Wat een prestatie. “Het is gelukt”, sprak hij zichtbaar vermoeid. “Ik heb vorig jaar erg geleden, maar dit jaar best wel genoten. Waanzinnig, deze ontvangst.”

Met zijn schier onmenselijke prestatie, waar hij volgens experts maanden van zal moeten recupereren, zamelde Van der Weijden geld in voor het onderzoek naar kanker, de ziekte die in 2001 bij hem vastgesteld werd en waar hij van herstelde. Sindsdien kampt hij naar eigen zeggen met een soort van ‘overleversschuld’. Vorig jaar bracht zijn tocht 5 miljoen euro in het laatje, dit jaar werd dat 3,9 miljoen euro. Waanzinnig veel geld voor een waanzinnige prestatie.