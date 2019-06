Flatgebouw stort in: 28 doden

In de Cambodjaanse kuststad Sihanoukville is zaterdagochtend een Chinees gebouw van zeven verdiepingen ingestort. Volgens premier Hun Sen zijn al minstens 28 dodelijke slachtoffers geteld. Het aantal vermisten is nog niet duidelijk.

Terwijl reddingswerkers alle hoop hadden opgegeven om nog mensen levend vanonder het puin te halen, is dat maandag nog gebeurd. Volgens een journalist van het Franse persbureau AFP kregen de overlevenden beademing en werden ze naar een plaatselijk ziekenhuis vervoerd.

Het gaat om de zwaarste instorting van de afgelopen jaren in Cambodja. Door de ramp wordt de duurzaamheid van de gebouwen in Sihanoukville in vraag gesteld. Drie jaar geleden was het nog een klein vissersdorpje, maar ondertussen staan er tientallen hotels en casino’s, bijna uitsluitend voor Chinese toeristen.(lycr)