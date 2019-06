Benito Raman zit nog steeds in Düsseldorf maar heeft duidelijke boodschap: “Ik wil naar Schalke”

De transfer van Benito Raman naar Schalke leek rond, maar zijn huidige club Fortuna ­Düsseldorf blijft met bijkomende eisen komen. En dat zint de 24-jarige Gentenaar niet. “Ik wil voor Schalke spelen, daar kan niks of niemand iets aan veranderen”, zegt Raman.

“Die transfer zou mijn carrière compleet veranderen. Ik kan er voor vijf jaar tekenen en de toekomst van mijn familie veiligstellen. Mijn beslissing is dus genomen en ik wil er vrijdag mijn medische tests afleggen.”

Schalke is bereid 10 miljoen te betalen en flankaanvaller Bernard Tekpetey bij de deal te betrekken, maar Düsseldorf blijft azen op meer. “Twee jaar geleden konden ze mij voor een schappelijk bedrag halen en nu kunnen ze me met 9 miljoen ­euro winst verkopen. Eerder dit jaar wilden ze mijn contract niet openbreken, terwijl ik me altijd correct heb gedragen. Ik respecteer de club enorm, maar het is tijd om me te laten gaan.”