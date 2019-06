Boris Johnson gelooft in nieuwe Brexit-deal met EU voor 31 oktober

Boris Johnson gaf maandagavond in een interview met de BBC toe dat hij de hulp van de EU nodig heeft om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden in het geval van een “no deal”-Brexit.

“Dat ligt niet enkel aan ons”, zei Johnson, momenteel de favoriet om in juli de ontslagnemende Theresa May op te volgen als Brits premier.

De deal die May met de Europese Unie heeft onderhandeld “is dood” volgens Johnson. Hij gelooft wel dat het nog mogelijk is om voor eind oktober een nieuwe deal te onderhandelen. Het politieke landschap is gewijzigd, zowel in het Verenigd Koninkrijk als op het continent, zei hij op de BBC.

“Ik denk dat de politiek zoveel veranderd is sinds 29 maart (de aanvankelijke Brexit-datum, red.)”, klinkt het. “Ik denk dat aan beide kanten van het Kanaal nu een andere opvatting leeft over wat er nodig is.”

Johnson meent dat hij de EU kan overtuigen van oplossingen voor de Ierse grenskwestie, ondanks eerdere verklaringen van de EU-leiders over de haalbaarheid daarvan.

“Groot aantal” technische oplossingen

De kandidaat-premier ziet “een groot aantal technische mogelijkheden” die grenscontroles overbodig zouden maken. Toen de BBC-interviewster Johnson erop wees dat die technische oplossingen nog niet bestaan, sprak hij dat tegen. “Er bestaan allerhande programma’s voor ‘trusted traders’ die we kunnen toepassen.”

Hij gaf wel toe dat er geen eenvoudige toverformule bestaat om de kwestie op te lossen.

De Conservatieve politicus herhaalde dat hij van plan is om het Verenigd Koninkrijk sowieso op 31 oktober uit de Europese Unie te halen, ook als er geen akkoord is met de EU.

Johnson weigerde te reageren op het verhaal van de afgelopen dagen over een huiselijke ruzie. “Het is niet fair om mijn naasten in dit debat te betrekken.”