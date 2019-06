Postbode komt straks maar twee keer per week

De postbode zal vanaf maart volgend jaar nog maar twee keer per week niet-dringende brieven komen posten. De krant, pakjes of brieven met een priorzegel worden wel nog dagelijks geleverd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het aantal brieven dat met de post wordt verstuurd, blijft maar dalen. In 2011 werden elke dag nog 12 miljoen brieven verstuurd, vorig jaar waren dat er nog maar 7,7 miljoen. Dus wil bpost vanaf maart volgend jaar zijn werking veranderen: alle niet-dringende brieven zullen dan slechts twee keer per week rondgebracht worden. Uit marktonderzoek leerde bpost dat de bedeling van die post waarschijnlijk op maandag en woensdag zal gebeuren, verduidelijkt CEO Koen Van Gerven in De Ochtend op Radio 1.

“Elke dag zullen we uiteraard blijven langskomen met de producten en diensten waarvan de klant ze dringen moet hebben: pakjes, de krant, aangetekende brieven, rouwbrieven of andere brieven die met een priorzegel bediend zullen worden. Maar vandaag zijn tachtig procent van de zegels niet prior, dus de klant zegt eigenlijk dat hij maar één vijfde van zijn brieven nog dringend wil overbrengen.”

Van Gerven zegt dat bpost moet ingrijpen om de leefbaarheid van de briefwisseling op termijn te kunnen verzekeren. Want die dalende briefwisseling kost niet per se minder. “Vroeger bediende een postbode honderd procent van de brievenbussen waar hij passeerde. Maar een op twee brievenbussen waar hij vandaag langskomt, blijft nu leeg. Terwijl de kosten voor die ronde wel blijven.”

Bovendien krijgt de postbode er met een stijgend aantal pakjes ook een hoop werk bij. “Zo kunnen we op een correcte manier de nieuwe producten, die er twintig jaar geleden niet waren, op een correcte manier snel brengen én in werkomstandigheden die goed zijn voor onze medewerkers.”

De nieuwe werkwijze wordt tijdens de zomer getest “De klanten gaan daar nog niets van merken. Het is echt een onderzoek achter de schermen: hoe organiseren we rondes, hoe bundelen we welke briefwisseling?”, luidt het bij bpost.