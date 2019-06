36 brandweerlieden nodig om industriebrand in Houthulst te blussen

Houthulst - Brandweer Westhoek werd vannacht rond kwart over twee opgeroepen voor een uitslaande industriebrand in de Melanedreef in Houthulst. Bij aankomst van de eerste ploegen stond het volledige bedrijf in lichterlaaie.

De ravage na de brand Foto: Bert Feys

De brand werd bestreden met 4 autopompen, 2 tankwagens, 2 ladderwagens en 1 grote debietpomp. Zo’n 36 brandweerlieden zijn ter plaatse om te blussen.

Er is momenteel geen melding van schade aan de omliggende bedrijven. De brand is onder controle en de nablussingswerken worden dadelijk aangevat. Via Facebook riep de brandweer van zone Westhoek op om uit de rook te blijven.

Over de oorzaak van de brand is voorlopig niets bekend.