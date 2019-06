Myanmarese regering van Nobelprijswinnares snijdt miljoen mensen af van internet

Op vraag van de regering van Nobelpijswinnares voor de Vrede Aung San Suu Kyi zijn in Myanmar meer dan een miljoen mensen afgesneden van het internet. Dat gebeurde in regio’s waar de islamitische rebellen al jarenlang vechten met het leger. Mensenrechtenorganisaties hebben hun ongenoegen geuit over de beslissing.

In de staat Rakhine moesten vier telecomoperatoren op aangeven van het ministerie van Communicatie het internetverkeer platleggen. De onderbreking is al sinds afgelopen vrijdag aan de gang.

Sinds augustus 2017 vluchtten in de regio al ongeveer 750.000 leden van de Rohingya-moslimminderheid naar buurland Bangladesh voor het militaire geweld in het overwegend boeddhistische Myanmar. Zo’n tienduizend mensen kwamen om het leven. De Rohingya voelen zich sinds decennia gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd in Myanmar.

De VN bestempelen de repressie als “etnische zuivering”, wat de regering van Aung San Suu Kyi ontkent.