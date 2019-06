Dutroux werkt verder aan voorwaardelijke invrijheidstelling en stelt drie psychiaters aan

Hij kreeg levenslang gevangenisstraf voor de moord op Julie en Melissa en An en Eefje, maar Marc Dutroux (62) houdt zich verder bezig met zijn procedure tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Dat melden de kranten van Sudpresse. Zijn advocaat heeft drie psychiaters voorgesteld die moeten oordelen over hoe gevaarlijk hij vandaag nog is.

Om die vraag te beantwoorden, zullen de drie deskundigen die zijn advocaat Bruno Dayez doorgaf aan de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank, een panel vormen samen met twee experts gekozen door het parket. Als ze samen oordelen dat Dutroux nog steeds gevaarlijk is, zal de advocaat naar eigen zeggen niet doorgaan met de procedure.

De kans is sowieso klein dat Dutroux ooit nog vrijkomt. Op 26 april 1989 kreeg hij 13,5 jaar cel voor verschillende ontvoeringen en verkrachtingen maar kwam uiteindelijk al voorwaardelijk vrij in 1992. Drie jaar later ontvoerde hij Julie en Mélissa, nadien ook An en Eefje en Laetitia en Sabine. Vier van de zes meisjes overleefden het niet. Daarvoor kreeg hij levenslang.

