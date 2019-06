‘Thuis’-actrice belaagd omdat ze gemene rol speelt: “Ik kreeg de boodschap: ik hoop dat uw kind sterft”

Dat Christine niet het favoriete personage is van veel ‘Thuis’-fans, is nogal zacht uitgedrukt. Maar de haat is zo groot dat actrice Daphne Paelinck (30) ook in de echt wereld verwensingen naar haar hoofd krijgt. Zelfs over haar kind, zegt ze in Dag Allemaal.

Soapkijkers die de fictie niet van de realiteit kunnen scheiden: elke ‘Thuis’-acteur heeft daar ervaring mee. Maar voor Daphne Paelinck (30), Christine in de serie, gaat het wel heel ver. In Dag Allemaal zegt ze ervan versteld te staan wat mensen naar haar hoofd durven te slingeren. “Gij se vuil kutwijf, ik sla op uw bakkes”, hoorde ze bijvoorbeeld in de winkel. De actrice was naar eigen zeggen zo verbaasd dat ze niet durfde te reageren.

LEES OOK. Concullega’s Christophe Haddad en Marianne Devriese over seizoensfinale ‘Thuis’ en ‘Familie’: “Je voelt dat het de laatste loodjes zijn. Ik ben op”

Al kan het zelfs nog erger, heeft ze zelf ook ondervonden sinds een ander ‘Thuis’-personage van de trap viel en daarbij haar kind verloor. “Het had uw kind moeten zijn”, reageerden verschillende kijkers terwijl ze in de reeks niet eens een baby verwacht. In werkelijkheid is ze wel hoogzwanger en dus ziet ze die reacties als een persoonlijke aanval op haar kind. “Ik kreeg onlangs zelfs de boodschap: Ik hoop dat uw kind sterft. Dat komt toch serieus binnen.”

LEES OOK. Hoogzwangere ‘Thuis’-actrice opent eigen pop-uptheater: “Al zeker voor een jaar, daarna zien we wel”