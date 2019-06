N-VA haalt uit naar PS, die gesprek op federaal niveau zou weigeren: “Niet willen praten is intellectuele nederlaag toegeven”

De N-VA reageert scherp op berichten dat de PS op federaal niveau elk gesprek met N-VA weigert. Dat zou informateur Johan Vande Lanotte van PS-voorzitter Elio Di Rupo te horen gekregen hebben, schrijft De Tijd dinsdag. “Niet willen praten met elkaar is de intellectuele nederlaag toegeven”, twittert N-VA-Kamerlid Theo Francken. Ondervoorzitster Cieltje Van Achter benadrukt dat de N-VA met iedereen wil praten.

Volgens De Tijd bleek tijdens het partijbestuur maandag dat de N-VA de hoop heeft laten varen “dat een gesprek met de PS mogelijk is over wat beide partijen samen zouden willen doen, laat staan dat een gesprek over confederalisme erin zit”. De krant vernam dat informateur Vande Lanotte van Di Rupo te horen kreeg dat de PS niet wil praten. Daarom zou Vlaams formateur Bart De Wever een versnelling hoger willen schakelen. “U zal dat meteen merken als dat het geval is”, reageerde Cieltje Van Achter voorzichtig in “De Ochtend” (Radio 1). Ze benadrukte dat N-VA met iedereen wil praten, op alle beleidsniveaus.

Hoe kan je structurele oplossingen vinden, als men niet eens het gesprek wenst aan te gaan? Niet willen praten met elkaar is de intellectuele nederlaag toegeven.



Onbegrijpelijke houding van de PS, bang van haar eigen schaduw (en die van de PTB). — Theo Francken (@FranckenTheo) 25 juni 2019

Minder terughoudend was Theo Francken op Twitter: “De PS weigert élk gesprek met ons, wij niet met hen. Jarenlang de grootste partij van het land diaboliseren als cryptonazi’s leidt natuurlijk tot onbestuurbaarheid. Zwijg me van staatsmanschap. Zij die er zeggen zo van te houden, dragen het ten grave.” Hij vindt de houding van de PS “onbegrijpelijk”: “Hoe kan je structurele oplossingen vinden, als men niet eens het gesprek wenst aan te gaan? Niet willen praten met elkaar is de intellectuele nederlaag toegeven.”