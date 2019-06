“Dan voel je je pas echt springlevend”: wetenschappers filmen schuchter maar reusachtig roofdier op zeebodem

Wetenschappers van het Amerikaanse ‘National Oceanic and Atmospheric Administration’ (NOAA) hebben onlangs iets uniek gefilmd: een reuzeninktvis in zijn natuurlijke omgeving. Het pas de tweede keer dat het gigantische roofdier in zijn habitat kan worden gefilmd. “Iets wat iedere mariene bioloog hoopt te zien als hij op pad gaat”, klinkt het bij het NOAA. “Je voelt je springlevend”, zegt wetenschapper Nathan Robinson over de zeldzame beelden.