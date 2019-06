Honderden reizigers moeten zich bij deze hitte in veel te korte trein wringen: “Als haringen in een ton”

Dinsdagmorgen raakten honderden mensen niet op de trein Antwerpen-Charleroi. Die was maar een kwart van zijn normale lengte. “We excuseren ons daarvoor bij onze klanten”, zegt Bart Crols van de NMBS.

“Het was echt duwen en trekken en dan nog raakte bijna niemand nog op de trein”, zegt een reiziger die in Antwerpen-Berchem de trein naar Brussel wilde nemen. “Er stond al zeer veel volk te wachten op het perron. Ook groepen met kinderen. Toen de trein arriveerde stormde iedereen eropaf, toen bleek dat hij vele korter was dan normaal. Wie het dichtst bij een deur stond, raakte er nog op. De trein is weggereden met reizigers opeengepakt als haringen in een ton.”

NMBS-woordvoerder Bart Crols legt uit hoe het komt. “We hebben een vervangtrein moeten inleggen. De originele was niet tijdig terug uit onderhoud. De vervangtrein was veel te kort, maar een vierde zo lang als trein die normaal dit traject rijdt. Dat er dan ook nog eens een groepsreservering voor was, maakte de situatie nog meer precair.”

De NMBS excuseert zich bij de klanten voor het ongemak en doet er alles aan om de situatie zo snel als mogelijk te normaliseren.