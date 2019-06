Kris Peeters biedt ontslag aan en kiest voor Europa

De kogel is door de kerk. Kris Peeters verlaat de regering-Michel en gaat zetelen in het Europees Parlement. Hij heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan premier Michel. “Peeters heeft vandaag zijn ontslagbrief overhandigd aan de premier en aan de koning”, meldt het kabinet van de vicepremier.

Eerste minister Charles Michel bedankt Peeters op Twitter: “Je was een compagnon de route en een uitstekende collega. Je expertise is een meerwaarde voor het Europees Parlement. Je hebt met veel overtuiging essentiële hervormingen doorgevoerd voor onze economie en sociale cohesie en ik wil je daarvoor van harte bedanken!”

Peeters zelf geeft op Twitter toelichting bij zijn ambities. Hij wil zich naar eigen zeggen verder inzetten voor burgers en ondernemingen. “Ik wil samen met de collega’s binnen het Europees Parlement werken aan een Europa dat écht het verschil maakt voor mensen. Ik zal mij toespitsen op de interne markt en op asiel en migratie. Ik wil Charles Michel en de coalitiepartners bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. We hebben mooie resultaten geboekt op vlak van jobs, koopkracht en economie.”

Geloofsbrieven

Langer wachten kon haast niet meer. De Kamer keurt donderdag de geloofsbrieven goed van de Belgen die verkozen zijn voor het Europees Parlement. Ze gaat dan onder meer na of er geen onverenigbaarheden zijn. Een ­Europees Parlementslid mag op het moment van de installatie van het Parlement – op 2 juli – niet ­tegelijk nationaal minister zijn. De Europese regels schrijven ­bovendien voor dat ‘zij zo mogelijk niet later dan zes dagen vóór de eerste vergadering’ verklaren dat er geen onverenigbaarheden zijn.

Onduidelijkheid

Dat Peeters voor Europa kiest, is op zich geen verrassing. Maar hij heeft wel lange tijd onduidelijkheid laten bestaan. De bevestiging, ook bij de partijtop, blijft hangen bij het zinnetje dat “Peeters alle voor­bereidingen treft voor zijn ­intrede in het Europees Parlement”.

Zo is bijvoorbeeld al vast­gelegd dat hij er zal ­zetelen in de commissies Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) en Justitie en ­Binnenlandse Zaken (LIBE). Onder die laatste valt ook het asiel­beleid.

Vervanging?

Over de eventuele vervanging van Peeters in de ontslagnemende regering-Michel is nog geen duidelijkheid. De federale ­regering moet paritair samen­gesteld zijn. Er moeten dus – de premier niet meegerekend – evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen zetelen. Als Peeters wegvalt, is dat evenwicht verstoord. Bij CD&V valt te horen dat de zaak zich mogelijk vanzelf oplost, als Didier Reynders (MR) woensdag verkozen wordt tot nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa.

Als Reynders voorlopig in de federale regering blijft zetelen, zal CD&V Peeters toch nog moeten vervangen. Veel eer valt er niet meer te rapen als minister in een ontslagnemende regering die nog maar 38 van de 150 zetels in de Kamer vertegenwoordigt.