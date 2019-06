Dennis P. bekent moord op zijn ex Barbara, van wie hij dood met brand wou verdoezelen

Temse - Dennis P. uit Temse heeft bekend dat hij vorige week zijn ex-vrouw Barbara Ongena (33) heeft vermoord. Volgens hem gebeurde dat eerder impulsief, en was haar dood niet vooraf gepland. De raadkamer in Dendermonde verlengde dinsdag zijn aanhouding.

Barbara Ongena werd vorig week dinsdagavond dood aangetroffen in de slaapkamer van haar appartement in de Oude Molenstraat. De vrouw en moeder van twee zoontjes van 8 en 6 vertoonde sporen van wurging. In de kamer was door haar moordenaar een matras in brand gestoken in een poging om de sporen van het misdrijf nog uit te wissen. Haar ex-man Dennis P. uit Temse, waarmee ze in een vechtscheiding was verwikkeld, werd nog diezelfde avond opgepakt en aangehouden op verdenking van moord. Hij was door buren gezien toen hij kort voor de ontdekking van de brand de flat van zijn ex verliet.

Sporen van wurging

Ondertussen heeft hij de moord ook effectief bekend. Over de precieze omstandigheden van haar dood blijven er wel nog steeds heel wat vraagtekens. Uit de autopsie was gebleken dat er sporen van wurging waren bij het slachtoffer, maar volgens Dennis P. zou zijn ex overleden zijn door verstikking. De feiten zouden door hem niet vooraf gepland zijn maar eerder impulsief gebeurd zijn. “Mijn cliënt heeft verklaringen afgelegd en werkt mee aan het onderzoek”, zegt zijn advocaat Gaétan Vaerewyck. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is. Maar momenteel is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.”

Dennis P. deed donderdagavond een mislukte zelfmoordpoging kort na zijn aankomst in de gevangenis van Dendermonde. Ondertussen zou hij aan de beterhand zijn. “De impact van wat er is gebeurd is voor iedereen enorm, ook voor mijn cliënt”, aldus meester Vaerewyck.

Dennis P. verscheen dinsdagochtend voor de raadkamer in Dendermonde. Daar werd zijn aanhouding bevestigd.

De moeder van Dennis P. werd tien jaar geleden op een gelijkaardige manier vermoord in haar appartement in Sint-Niklaas. Een buurman werd voor de feiten opgepakt en geïnterneerd, maar houdt tot vandaag zijn onschuld staande. Of het onderzoek naar die feiten door het parket nog heropend zal worden, is twijfelachtig.

