SpaceX lanceert zware Falcon-draagraket met 24 satellieten

Van op de basis Cape Canaveral in Florida heeft raketbouwer en -uitbater SpaceX dinsdag voor de derde keer zijn Falcon-Heavy draagraket gelanceerd. Bedoeling was 24 satellietjes in de ruimte te brengen. Volgens de gezaghebbende krant Florida Today betreft het de meest uitdagende missie voor SpaceX ooit.

De zware draagraket vertrok om 08.30 uur Belgische tijd. De nuttige lading bestaat uit 24 kunstmanen van uiteenlopende autoriteiten en organisaties zoals het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA, allemaal onder de paraplu van het Pentagon. Dat wou meteen ook nagaan in hoeverre de draagraket militaire satellieten in de ruimte kan brengen, aldus Florida Today. De zwaarste was de DSX, een onderzoekssatelliet van de Amerikaanse Luchtmacht.

Enkele kunstmanen verzamelen bijvoorbeeld weer- en klimaatdata, andere testen nieuwe technologie voor telescopen. Het uitzetten begon 29 minuten na de start. De hele operatie vergde meerdere manoeuvres en ontbrandingen van de bovenste trap.

De twee opduwraketten van de Falcon landden zoals gepland - bijna gelijktijdig - op Cape Canaveral. De centrale eerste trap plonsde echter in het water in plaats van op het droneship Of Course I Still Love You.

Wel slaagde het bedrijf er voor het eerst en naar eigen zeggen als kers op de taart in de helft van de neuskegel te recupereren.

Door hergebruik van raketonderdelen kan SpaceX de lanceerkost drukken.

Het was de derde lancering van een Falcon Heavy. Bij de eerste start zette in februari 2018 bij wijze van demonstratie een Tesla sportwagen in de ruimte af. In april was de nuttige lading de Saoedische Arabsat6a, de dinsdag gebruikte opduwaketten waren bij deze missie van de partij, zegt SpaceX.