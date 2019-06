Tien maanden cel voor man die vriendin sloeg en haar chihuahua dood smeet

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een 40-jarige man uit Sint-Truiden wegens partnergeweld en voor het doodsmijten van de chihuahua van zijn vriendin tot 10 maanden cel veroordeeld. Tijdens een ruzie met zijn vriendin op 27 januari 2018 smeet hij het beestje tegen de muur. De politie kon in het proces-verbaal alleen maar het overlijden van het dier neerpennen.

De man had ruzie met zijn vriendin gekregen en was nadien stevig in de alcohol gevlogen. Toen hij rond 0.30 uur thuiskwam, was zijn woede nog niet bekoeld. Hij gaf de vrouw een slag terwijl ze in bed lag. De slag landde in de borststreek. Vervolgens richtte hij zijn pijlen op het hondje. Hij pakte het vast en gooide het tegen de muur.

Naast het partnergeweld is hij schuldig bevonden aan dierenmishandeling. De dood van het beestje had een serieuze impact op de vrouw. Voor de strafmaat hield de rechtbank rekening met het strafverleden van de Truienaar, die op zijn proces verstek liet gaan. Aan zijn ex moet de man een schadevergoeding van bijna 1.300 euro betalen.