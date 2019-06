Eerste festivalgangers voor Rock Werchter gearriveerd op camping Klokkeberg

Rotselaar - Ondanks het feit dat de eerste ad hoc campings op Rock Werchter pas woensdag 26 juni om 14 uur de deuren openen en het festival pas donderdag van start gaat, zijn momenteel al de eerste festivalgangers in Werchter gearriveerd. Enkele tientallen personen installeerden zich op de reguliere private camping De Klokkeberg in de Grotestraat in Werchter.

“De eerste festivalgangers daagden hier met hun tenten afgelopen weekend op. Hun aantal neemt zienderogen toe. Ik schat dat het momenteel om enkele tientallen gaat”, aldus een woordvoerder van camping De Klokkeberg, die zich op een drietal kilometer van de festivalweide bevindt, en tijdens het festival meestal vol zit.

Mobilhomes

Op woensdag 26 juni om 14 uur opent de camping The Hive, die door de festivalorganisatie zelf uitgebaat worden. Naast The Hive, voor wie met een eigen tent komt, is er ook nog The Hive My Space en The Hive Resort, met meer comfort, en The Hive ADL, voor festivalgangers met een handicap. Daarnaast zijn er nog de terreinen in de buurt van de festivalweide die uitgebaat worden door Camping Regular. Er is ook nog Camping Mobilhome voor mobilhomes, campers en motorhomes. Wildparkeren is bij politiereglement verboden.