Stichting Prins Laurent opent nieuw dierendispensarium in Hasselt

Hasselt - In het bijzijn van prins Laurent hebben de Stichting Prins Laurent, de provincie Limburg en de stad Hasselt een nieuw dispensarium voor sociale diergeneeskunde geopend. Kwetsbare mensen met financiële of sociale zorgen kunnen er voortaan hun huisdier gratis medisch laten verzorgen.

Het dispensarium in de Jukstraat in Hasselt is een van vijf dispensaria in België, naast Brussel, Gent, Seraing en Hornu. Het nieuwe dispensarium is wel uniek in zijn soort, omdat het past in een breder geheel en aansluit op het project ‘Baas & Beest’. Zo is er ook noodopvang voor dieren, een dierenvoedselbank, vachtverzorging en opvoedingsadvies voor dieren. Bovendien is het dispensarium in Hasselt op de volledige provincie gericht, terwijl de andere dispensaria toch vooral stedelijk georganiseerd zijn.

Het project ‘Baas & Beest’, in samenwerking met met vzw Beestig Wijs, richt zich op hulpverlening aan (huisdieren van) kansarmen en wordt uitgebaat met de hulp van jongeren met een ondersteuningsnood. Zij krijgen een belangrijk aandeel in de dagelijkse werking.

Sociale doelstellingen

“Hoewel de relatie met het dier centraal staat, gaat ‘Baas & Beest’ verder dan enkel dierenwelzijn. Voor personen in kansarmoede is de relatie met hun huisdier van bijzonder groot belang”, zegt schepen van Welzijn Joost Venken (Groen). “Als er crisissituaties ontstaan, ontbreekt het deze baasjes vaak aan de nodige middelen of een netwerk om dit aan te pakken, met alle mogelijke gevolgen vandien. Dat voorkomen en kansen bieden is dus essentieel.”

De combinatie van het sociale aspect en dierenwelzijn blijkt uniek in België. “Op andere plaatsen is het gescheiden, dus dit is de eerste plaats waar alles gecombineerd wordt”, zegt Venken. “Ze spreken dezelfde doelgroep van kansarme mensen aan. Daardoor kunnen we zowel onze sociale doelstellingen als dierenwelzijn combineren.”

Maximaal maandloon

De gratis medische verzorging vindt plaats in kleine, goed uitgeruste dierenhospitaaltjes, die gerund worden door ervaren dierenartsen van de Stichting Prins Laurent. Jaarlijks worden zo’n 12.000 huisdieren in de dispensaria van de stichting verzorgd. Voor een gratis medische verzorging moet aan een aantal toelatingsvoorwaarden worden voldaan, zoals een maximaal maandloon, een bewijs van huisvesting en de gezinssamenstelling.

De provincie Limburg trekt een eenmalige subsidie van 40.000 euro uit voor de aanschaf van professioneel medisch materiaal. De stad Hasselt geeft geen geldelijke steun, maar staat voor onbepaalde duur in voor de huur van het gebouw. De Stichting Prins Laurent investeert jaarlijks 120.000 à 150.000 euro in elk dispensarium, wat voornamelijk naar de loonkosten van de erkende dierenartsen gaat.