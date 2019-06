TRANSFERGERUCHTEN. PSG wil Neymar ruilen voor Pogba, Mignolet blijft bij Liverpool

Elke dag lijsten we voor u de belangrijkste voetbaltranfergeruchten uit de internationale pers op. Steeds te consumeren met een flink snuifje zout. Het strafste gerucht van dinsdag 25 juni werd gelanceerd door The Independent.

Volgens The Independent heeft Manchester United een aanbod van PSG afgeslagen om Neymar te ruilen tegen Paul Pogba. Beide topspelers willen graag vertrekken bij hun club en volgens de Engelse krant zou PSG bij United geïnformeerd hebben over een mogelijke ruil. Manchester United zou geschrokken zijn van de looneisen van Neymar en bovendien is het bestuur nog steeds gek op zijn Franse middenvelder.

Ook een terugkeer naar Barcelona blijft een mogelijkheid voor Neymar, maar de Spaanse landskampioen eist excuses van de Braziliaan aan de fans van Barcelona voor de pijnlijke manier waarop hij de club verliet in de zomer van 2017. Dat weet El Mundo Deportivo. Barcelona wil ook dat Neymar de rechtszaak die hij had aangespannen tegen de club om achterstallige premies te eisen laat vallen en zijn exuberante loonvoorwaarden terugschroeft. Bij PSG verdient Neymar momenteel 36 miljoen euro netto, bij Barcelona zou dat de nog steeds de niet onaardige som van 22 miljoen euro zijn die hij al verdiende toen hij er in 2017 vertrok.

Dani Ceballos, de 22-jarige middenvelder die onlangs nog de Belgische beloften tureluurs dribbelde op het EK U21, staat in de belangstelling van Tottenham, maar Real Madrid wil zijn goudklompje niet laten vertrekken onder de 50 miljoen euro. Dat zegt het Spaanse AS.

De Spurs richten hun pijlen bovendien op meerdere jonkies. Zo meent The Mirror te weten dat het team van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld ook de 19-jarige Deense jeugdinternational Andreas Skov Olsen van Nordsjaelland stevig in de gaten houdt.

Yannick Carrasco ligt nog steeds flink overhoop met zijn Chinese club Dalian Yifang en hoopt een transfer naar Europa te kunnen versieren. Volgens Football.london staat de Belgische international nog steeds nadrukkelijk op de radar van Arsenal, maar heeft de Londense club nog steeds geen formeel bod neergelegd.

Arsenal zou volgens The Telegraph de helft van zijn transferbudget voor deze zomer willen spenderen aan Kieran Tierney, een 22-jarige Schotse linksback van Celtic Glasgow. De aanvoerder van de Schotse nationale ploeg zou zo’n 30 miljoen euro moeten kosten.

Foto: AFP

The Times meldt dat Liverpool verwacht dat Simon Mignolet ook volgend seizoen blijft als tweede doelman bij de winnaar van de Champions League. Trainer Jürgen Klopp is bijzonder te spreken over de attitude en de mentaliteit van zijn Belgische back-up voor Alisson Becker. Ook in de kleedkamer van Liverpool wordt Mignolet enorm gewaardeerd. De 31-jarige doelman heeft nog een contract tot eind juni 2021 bij de Reds en die willen de Limburger enkel laten gaan bij een goed bod voor een definitieve transfer - geen uitleenbeurt - naar een club waar ook Mignolet zich in kan vinden.

The Mirror schrijft dinsdag dan weer dat Maurizio Sarri van Kieran Trippier zijn eerste transfer bij Juventus wil maken. De 28-jarige rechtsback van Tottenham staat ook in de belangstelling van Napoli.

De Servische krant Blic meldt dat Milinkovic-Savic (ex-Genk) een persoonlijk akkoord heeft met PSG, dat 80 miljoen euro op tafel zou leggen voor de Servische middenvelder van Lazio Roma.