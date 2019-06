NMBS onderzoekt reizigerstreinen over volledige ringspoor rond Antwerpen

Antwerpen - Spoorwegmaatschappij NMBS onderzoekt of ze reizigers over het volledige ringspoor rond Antwerpen kan vervoeren. Momenteel wordt een groot deel ervan alleen voor goederenvervoer gebruikt. Via dat ringspoor zouden bijvoorbeeld werknemers naar de bedrijven in de Antwerpse haven kunnen sporen.

De Antwerpse Open Vld’ers Christian Leysen en Willem-Frederik Schiltz lanceerden midden april een pleidooi om de bestaande sporen in de haven open te zetten voor reizigersvervoer, zeker tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding.

De NMBS reageerde in eerste instantie wat terughoudend, maar ze gaat nu toch de mogelijkheid bekijken om om het half uur een trein over het ringspoor te laten rijden.

Luik - Brussels Airport

Het is een van de vele studies die de spoorwegmaatschappij opstart in het kader van de nieuwe dienstverlening die eind 2020 van kracht wordt. Ze gaat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid na om opnieuw een snelle (IC-)verbinding in te voeren tussen Antwerpen en Hasselt. En in Wallonië wordt er gekeken naar een rechtstreekse verbinding tussen Luik en Brussels Airport.

Al die studies worden de komende maanden afgetoetst op hun haalbaarheid: Hoeveel kost het? Hoe groot is de vraag? ... Op basis van de resultaten zal worden beslist welke projecten effectief uitgevoerd zullen worden. De raad van bestuur van de NMBS zou tegen het einde van dit jaar de knopen doorhakken.

De NMBS stelt momenteel de verschillende projecten per provincie voor aan lokale politici en andere betrokkenen. Antwerpen, Limburg en Luik passeerden al de revue. De overige provincies volgen de komende weken.