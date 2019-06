Fel verzwakte Wilders weer voor rechter voor “Meer of minder Marokkanen”-vraag

“Willen jullie meer of minder Marokkanen?”. Die vraag uit 2014 brengt de Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) opnieuw voor de rechter. Maar in tegenstelling tot vijf jaar geleden is Wilders niet meer dé vedette van toen. De jonge Thierry Baudet (FvD) is de nieuwe rechtse prins. Voor het eerst krijgt Wilders ook kritiek uit eigen partij.