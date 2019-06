Ook Duivenbond neemt maatregelen tegen hitte: “We vrezen dat ze de weg gaan verliezen op zoek naar water”

Ook de duiven weten van de warmte. Daarom neemt de Koninklijke Duivenbond maatregelen: minder vluchten, minder duiven in een mand en vaker drinken geven.

De Koninklijke Belgische Duivenbond schrapt tot vrijdag alle wedstrijdvluchten. Het gaat vooral om opleervluchten. “Je kan die vergelijken met oefenmatchen in het voetbal: er staat niets op het spel, maar je leert wel veel”, zegt Pascal Bodengien van de Duivenbond. “De opleervluchten - 100 tot 200 km - zijn vooral voor jonge duiven. We vrezen dat ze op hun zoektocht naar water de weg gaan verliezen. En ook: inspanningen in dit weer zijn sowieso niet gezond.”

De internationale wedstrijden Agen en Montélimar gaan wel door. Hier nemen volwassen duiven aan deel, die wel weten hoe ze onderweg water moeten zoeken. Maar ook voor die dieren gelden extra maatregelen. Om hen wat comfort te geven in deze hitte, mogen er minder in één korf. Normaal zitten 25 duiven in een korf. Deze week maar 21.

Nog een maatregel voor de internationale vluchten: de duiven moeten in de vereniging nog eens extra drinken krijgen, alvorens ze op transport gaan. De transporteurs moeten tijdens de rit een extra stop inlassen om de duiven water te geven.