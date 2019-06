bpost verdient sinds 2017 meer aan pakketten dan aan brieven

De postbedrijven in België halen sinds 2017 meer inkomsten uit pakket- en expresszendingen dan uit brieven. Dat blijkt uit cijfers die BIPT, de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, in november in een rapport publiceerde.

Volgens het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) was 2017 nog maar het eerste jaar waarin de pakket- en snelpostzendingen de brieven overtroffen. De toezichthouder spreekt dan ook van een “historisch kantelpunt”. De trendbreuk is vooral toe te schrijven aan het steeds groter wordende belang van onlinehandel.

Verdubbeling

De pakket- en de expresszendingen waren in 2017 met 1,294 miljard euro goed voor de helft van de omzet binnen de postsector. Brievenpost, inclusief geadresseerde reclamezendingen, maakten nog 45 procent uit (1,144 miljard euro). De distributie van kranten en tijdschriften aan huis genereerde nog 5 procent van de inkomsten (123 miljoen euro).

Volgens de statistieken van BIPT is het aantal pakket- en expresszendingen tussen 2010 en 2017 meer dan verdubbeld. In 2017 ging het om een stijging van maar liefst 19,1 procent, tot 205 miljoen items. Het volume brievenpost per inwoner daalde dan weer met met 6,5 procent, tot 143 items per inwoner op jaarbasis.

De gegevens hebben betrekking op alle bedrijven die in België actief zijn in de postsector. De cijfers voor het jaar 2018 worden momenteel nog verwerkt.