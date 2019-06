Bizarre kraai "die op gorilla lijkt" houdt internet in de ban (maar er is een eenvoudige verklaring voor)

Bovenstaande beelden van een bizarre kraai houden sociale media in de ban sinds ze een paar dagen geleden werden gepubliceerd. De “kraai die op een gorilla” lijkt, is niet alleen voer voor speculatie, maar ook de aanleiding voor talloze gefotoshopte plaatjes en zelfs tekeningen. Ornithologen hebben echter een eenvoudige verklaring voor de bijzondere pose van de vogel: “Hij zit met zijn vleugels in de zon om zijn veren te verzorgen. Of hij is gewoon vermoeid.” Waarom de poten van het dier daarbij niet te zien zijn? Daar kunnen de kenners ook kort over zijn.