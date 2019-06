Grafschennis, vluchtmisdrijf en toyboys: het bizarre brokkenparcours van Tanja Dexters

“Eindelijk iemand die Hollywood naar Vlaanderen brengt”, zo werd gedrag van Tanja Dexters (42) lang vergoelijkt. Ze had pit, zat nooit om een stunt verlegen en bracht leven in de brouwerij die showbizz heet. Maar stilaan ontaardde dat exuberante gedrag in een brokkenparcours. Een waarin grafschennis, toyboys en een vluchtmisdrijf de toon zetten.

Hoe werd die nu juist weer een BV?

Het is alsof Tanja Dexters er altijd al was in de Vlaamse showbizz. Toch kwam ze pas in 1998 op de radar, toen ze het kroontje van Miss België mocht opzetten. Die titel ...