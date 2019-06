Vijftien maanden cel voor Roemeense koperdieven

Genk - Twee Roemenen die eerder dit jaar betrapt werden bij een koperdiefstal in Genk, hebben van de Tongerse correctionele rechtbank een gevangenisstraf van twaalf en vijftien maanden, deels met uitstel, gekregen. Daarbovenop moeten de twee koperdieven ook een boete van 800 euro betalen.

Eén van de dieven sloeg een eerste keer toe op 11 februari bij Van Hoef Metaalrecycling in Dilsen-Stokkem. Om iets voor drie uur ‘s nachts drongen drie mannen binnen bij de metaalverwerker en gingen ze ervan door met enkele zakken vol met koper.

Ford

De dag erna om iets na middernacht kreeg de zaakvoerder van Stassen Recycling in Genk een inbraakmelding binnen. Op de camerabeelden zag hij vijf mannen en hij verwittigde hij de politie van Genk. Toen die ter plaatse kwam merkten de agenten dat er een gat in de omheining was gemaakt en dat er in de buurt daarvan verschillende jutten zakken met koper lagen. Ondanks het vriesweer zagen ze een Ford in de buurt van de metaalverwerker staan waarvan de ramen niet bevroren waren. De agenten besloten om de auto in de gaten te houden en zagen hoe de twee mannen een uur later geheel doorweekt en vol met modder de auto benaderden. De politie pakte de twee Roemenen op en verhoorde ze over de inbraakpoging. Tijdens dat verhoor biechtte één van de mannen ook de diefstal op bij de metaalverwerker in Dilsen-Stokkem.

Volgens het openbaar ministerie behoren de twee gearresteerde Roemenen tot een bende die in België metaaldiefstallen pleegt.