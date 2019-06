Omgekomen Eurofighter-piloot had 400 uur vliegervaring

De piloot die om het leven kwam bij het ongeval met de Eurofighters in Duitsland, was volgens de luchtmacht 27 jaar oud en had ongeveer 400 uur vliegervaring. Hij was een getrainde gevechtspiloot, twitterde de luchtmacht dinsdag. De andere piloot, die het ongeval overleefde, was vlieginstructeur en had meer dan 3.700 vlieguren op de teller.