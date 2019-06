30 jaar na grootste ramp uit Britse sportgeschiedenis staat politiecommissaris opnieuw terecht

Er komt een nieuw proces tegen de vroegere politiecommissaris David Duckenfield, zo heeft een rechter in Preston in het noordwesten van Engeland dinsdag beslist. Duckenfield was in 1989 verantwoordelijk voor het veiligheidsdispositief toen zich in Sheffield het Hillsborough-drama voordeed.

De grootste ramp uit de Britse sportgeschiedenis dateert van 15 april 1989. Bij een voetbalwedstrijd in het Hillsboroughstadion van voetbalclub Sheffield Wednesday ontstond een paniekuitbraak, die een stormloop van toeschouwers tot gevolg had. Dat gebeurde toen de halve finale van de FA-cup tussen FC Liverpool en Nottingham Forest amper zes minuten ver was. De stormloop resulteerde in de dood van 96 Liverpool-fans.

David Duckenfield Foto: REUTERS

Onvrijwillige doodslag

Vorige maand kwam de jury van de rechtbank in Preston na een proces van tien weken niet tot een verdict omtrent de schuld van Duckenfield (69). Die stond terecht voor onvrijwillige doodslag door ernstige nalatigheid.

Graham Mackrell (69), de voormalige clubsecretaris van Sheffield Wednesday, kreeg van zijn kant een boete van 6.500 pond wegens overtredingen op de veiligheids- en gezondheidswetgeving.