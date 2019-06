Ze sms’te haar ouders dat ze goed geland was, stapte in een taxi en verdween: VS in de ban van mysterieuze verdwijning

De VS is in de ban van een vreemde verdwijningszaak. Mackenzie Lueck, een 23-jarige studente, stuurde haar ouders een sms toen ze met het vliegtuig geland was in Salt Lake City, in de staat Utah. Daar nam ze een taxi, waarna niets meer van haar werd vernomen. “Haar kat alleen laten zonder iets te zeggen, dat zou ze nooit doen”, zei een vriendin op een persconferentie.

Mackenzie Lueck had met familie een begrafenis in Californië bijgewoond toen ze op 17 juni met het vliegtuig landde in Salt Lake City. Op dat moment was er geen vuiltje aan de lucht. De 23-jarige studente aan de Universiteit van Utah stuurde haar ouders om 1 uur ’s nachts nog een sms’je dat ze goed geland was.

Lueck stapte vervolgens in een taxi die haar naar het noorden van Salt Lake City bracht, terwijl zij in het zuiden woont in Trolley Square. “In Hatch Park werd ze opgewacht door een man met een auto”, aldus de lokale politie. “De taxibestuurder liet Mackenzie alleen met hem achter en zei dat ze niet ongerust of bang leek.”

Kat

Een week later sloegen haar vrienden alarm. Het is niets voor haar om zo lang weg te blijven zonder iets te laten weten, zeiden ze op een persconferentie, en al zeker niet om zo lang niet voor haar kat te kunnen zorgen. “Ze heeft een verjaardagsfeestje gegeven voor die kat”, zegt vriendin Ashley Fine. “Dus dat dier in de steek laten is echt niets voor haar.”

Examen gemist

Behalve het verhoor van de taxibestuurder heeft de politie nog geen onderzoeksdaden kunnen verrichten, zoals het bekijken van camerabeelden in het park of haar rekeninguittreksels. “Een meerderjarige heeft nu eenmaal het recht om niet gevonden te worden als die daar zin in heeft”, klonk het op 23 juni nog. “Er is op dit moment geen bewijs of aanwijzing dat haar iets overkomen is.”

Toen ze diezelfde dag nog haar vliegtuig miste en ook een examen aan zich voorbij liet gaan, werd ook bij de politie de ongerustheid groter. “Dit is al zorgwekkender”, klinkt het.

“Ze zou nooit een examen missen omdat ze zenuwachtig was”, zegt Kennedy Stoner, die in dezelfde studentenkring zit als Mackenzie. “Ik weet zeker dat er iets aan de hand is. Ik geloof nooit dat ze zou vertrekken en niemand iets zou laten weten.”

bekijk ook

Miljonair en nieuwe vriendin aangehouden voor verdwijning echtgenote: “Scheiden zou hem kwaad maken”

Lichaam van vermiste ‘Got Talent’-danseres gevonden in rivier: ex-vriend verdacht van moord