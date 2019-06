Tijdens de voorstelling van Vincent Kompany werd plots de show gestolen door… de échte Jean-Pierre Van Overschelde

Vandaag werd Vincent Kompany officieel voorgesteld als speler-coach van Anderlecht. En zoals verwacht maakte de welbespraakte verdediger meteen indruk. Maar toch werd de show (even) gestolen door iemand anders: de échte Jean-Pierre Van Overschelde.

LEES OOK. HERBELEEF de voorstelling van Vincent Kompany: “Mijn enige doel is Anderlecht weer kampioen te maken”

Even terug in de tijd: bij de eerste gesprekken tussen Vincent Kompany en enkele intimi van Anderlecht moest de hele operatie angstvallig geheim worden gehouden. En dus vond voorzitter Marc Coucke een codenaam uit “Jean-Pierre Van Overschelde”.

Tijdens de persconferentie van vandaag stond plots een onbekende persoon op om een vraag te stellen. De man stelde zich voor als de échte Jean-Pierre Van Overschelde, uit Diksmuide.

“Voor mij heeft het deuren geopend, ik mag sindsdien elke vrijdag in de frituur op de Grote Markt in Diksmuide gratis een pak frieten eten”, aldus de man in kwestie. “En vanaf nu ook gratis voetbal komen kijken bij Anderlecht, hé”, lachte Kompany.

Jean-Pierre Van Overschelde wilde nog weten wat die naam voor Kompany dan betekende: “Er ontbrak nog een fantastische snor en pruik maar die naam was een geniale insteek van de voorzitter en het is een naam die geluk heeft gebracht.”

Foto: jug

“Zeer aangename kennismaking”

“Zeer aangename kennismaking”, sloot Coucke deze opvallende tussenkomst af. En zo werden de plooien meteen gladgestreken want aanvankelijk reageerde de 54-jarige man in kwestie niet zo enthousiast. Hij voelde zich “belachelijk gemaakt” door de Anderlecht-voorzitter. “Ik weet niet of Marc dat zo heeft bedoeld. Ik wil geen excuses, maar wel dat hij weet wie ik ben”, liet hij in Het Laatste Nieuws optekenen. Bij deze is dat al zeker opgelost.