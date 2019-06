Bennard Kumordzi is nog lang niet uitgevoetbald: “Ik wil me nog ergens twee, drie jaar amuseren”

‘Gratis’ op te halen: een kopsterke centrale verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, voetbalbelg is, 128 matchen voor Genk speelde en 55 voor Kortrijk. Bennard Kumordzi (34) hoopt snel een nieuwe club te vinden. In welk land, dat lijkt hem weinig uit te maken. “Als ik mij er maar kan amuseren.”

Terwijl de clubs zich voorbereiden op het nieuwe seizoen, trainen sommige spelers zich op hun eentje te pletter, op zoek naar een nieuwe werkgever. Zo ook Bennard Kumordzi. De 34-jarige Ghanees is einde contract bij KV Kortrijk, maar weigert zijn schoenen al aan de haak te hangen.

“Ik wil nog twee, drie jaar spelen”, vertelt hij. “Ik voel me nog altijd goed, dus waarom zou ik stoppen? Mijn manager (Paschalis Tountouris, nvdr.) is wat aan het rondkijken, maar er is nog niets concreets.”

Trainen met Poels

Intussen weet Kumordzi wel wat gedaan: zich fit houden. “Na het seizoen heb ik twee weken vakantie genomen. Niet op reis geweest, neen, maar in Genk bij mijn gezin vertoefd. Tijdens het seizoen zat ik immers vooral op mijn appartement in Kortrijk en kon ik mijn drie dochters niet vaak zien. Maar na die twee weken ben ik wel weer beginnen trainen, op mezelf. Ik heb vooral veel gelopen en aan krachttraining gedaan. Vanaf donderdag ga ik allicht met Bjorn Poels aan de slag, dat is zo’n beetje mijn personal coach. Met hem zal ik meer op explosiviteit trainen. Dat wordt pittig in die hitte, ja, maar hey: ik kom uit Afrika, hè.” (lacht)

Het is voor ‘Kumo’ niet de eerste keer dat hij zich op eigen houtje moet klaarstomen. “Ik weet hoe ik me fit moet houden, ja. Toen ik geschorst was (van mei tot oktober 2018, vanwege cannabisgebruik, nvdr.), was het net zo. Ook toen heb ik drie weken alleen moeten trainen. Ik weet nu dus wat nodig is.”

Foto: Photo News

Ander continent

Bij Kortrijk twijfelden ze om na twee jaar toch nog langer door te gaan met Kumordzi, het werd uiteindelijk niks. “Maar hij is een super interessante speler, voor veel clubs”, klinkt het daar. De Ghanese ‘voetbalbelg’ – hij heeft ook een Belgisch paspoort – lacht. “Dat is een mooi compliment, dat apprecieer ik echt. Ik ben Kortrijk heel dankbaar. Ze gaven me de kans om mezelf in Play-off 2 nog in de kijker te spelen. En tijdens mijn moeilijke periode, tijdens mijn schorsing, hebben ze me ook enorm gesteund. Ik kan alleen maar hopen dat ik straks een club zoals Kortrijk vind.”

Hij staat in elk geval voor heel veel open. “Ik hoef niet per se in België te blijven. Ik teken allicht mijn laatste contract, dus het maakt mij niet uit waar het is. Als ik me er maar kan amuseren. Zelfs voor verre landen als Australië, Japan, Qatar of de VS sta ik open. Het zou leuk zijn om na vijftien jaar in Europa nog even in een ander continent te spelen. Dan moet ik mijn gezin wel weer achterlaten want ik wil dat de meisjes hier naar school blijven gaan. Maar ach, ze zijn dat nu toch gewend, twee jaar kan er nog wel bij. En nadien kunnen ze voor eeuwig bij hun papa zijn.” (glimlacht)