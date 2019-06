Jemenitische IS-leider gearresteerd

Speciale Jemenitische en Saoedische troepen hebben begin juni op Jemenitisch grondgebied de leider van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) op het schiereiland gearresteerd. Dit heeft woordvoerder Turki al-Malki van de militaire coalitie, die de Houthi-rebellen bestrijdt, dinsdag bekendgemaakt, in een communiqué verspreid door het Saoedische persbureau SPA.

Het gaat om Aboe Oessama al-Moedjajir. Samen met hem zijn op 3 juni ook de financier en alle leden van de jihadisten gearresteerd. Tot nu toe was de identiteit van de “emir van IS” weinig bekend.

De operatie van het Jemenitisch-Saoedisch commando heeft tien minuten geduurd, aldus de woordvoerder die de exacte locatie niet aangaf. Wel wou hij kwijt dat het een huis betrof waarin na continue observatie zich de IS-leider, andere jihadisten en drie vrouwen alsmede drie kinderen bleken te bevinden. Die burgers, ook in de buurt van het geviseerde huis, zijn niet geraakt tijdens de raid.

Spectaculaire aanslagen

Er zijn wapens, munitie, plus elektronische en telecommunicatie-apparatuur in beslag genomen, zei Turki al-Malki.

IS wist zich in Jemen in te planten dankzij het in 2014 uitgebroken conflict tussen de regering en Houthi-rebellen, en als concurrent van al-Qaida dat daar al eerder aanwezig was. De groep heeft meerdere spectaculaire aanslagen in het land opgeëist.