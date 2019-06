Leden jongerenbende veroordeeld voor bezit en verkoop drugs

Sint-Niklaas - Meer dan tien leden van een “jongerenbende” uit Sint-Niklaas zijn dinsdag voor de Dendermondse strafrechter veroordeeld voor bezit en verkoop van drugs. Ze kregen celstraffen tussen vijftien en twintig maanden, al dan niet uitstel, en werkstraffen van tachtig en honderd uur.

Het proces kwam er na “een grote schoonmaak” van de stationsbuurt in Sint-Niklaas in het voorjaar van 2016. In een paar dagen tijd werden daar een twintigtal jongeren opgepakt, onder wie verschillende minderjarigen, die deel uitmaakten van een bende die speed en cannabis dealde. De actie kwam er na een jaar van overlast in het centrum van Sint-Niklaas en vooral in de stationsomgeving.

Doorgedreven onderzoek van de lokale politie van Sint-Niklaas zorgde ervoor dat een bende jongeren in kaart gebracht kon worden, die zich bezighielden met druggebruik en -handel. Er vonden ook verschillende huiszoekingen plaats. Bij de beklaagden stonden ook twee moeders terecht die wisten dat hun zonen en vrienden in hun woning cannabis gebruikten.