Ontdekte bom bij werkzaamheden in Rekem was van WOI en bevatte 42 kilo springstof

Lanaken - De bom die dinsdagvoormiddag opgegraven werd bij wegwerkzaamheden in Rekem bij Lanaken, was afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog en van Duitse makelij. Het oorlogstuig was negentig centimeter lang en had een diameter van 25 centimeter. De ontmijningsdienst van het leger heeft het projectiel meegenomen. Meer dan honderd jaar lag de bom een halve meter onder het wegdek.

De vliegtuigbom situeerde zich onder het wegoppervlak van een brug, die naar en over het kanaal de Zuid-Willemsvaart loopt. “Tienduizenden personen zijn erover gereden zonder te weten welke risico ze liepen. Gelukkig is er nooit iets gebeurd. Een goede engelbewaarder moet zich over die weg ontfermen”, aldus de Lanakense burgemeester Marino Keulen (Open VLD).

Er waren geen evacuaties nodig, omdat de bom in een beveiligde en afgesloten werfzone lag. De veiligheidszone werd even uitgebreid zodat Dovo de bom kon weghalen.